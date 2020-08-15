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HABER /  POLİTİKA

Bu görüntü çok konuşuldu Ahmet Hakan AK Parti'nin 19. yıl dönümü fotoğrafı dedi

KOCAELİ'de CHP'li belediyenin yaptıracağı caminin temel atma töreninden yansıyan bu kareyi Ahmet Hakan, AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıldönümü fotoğrafı olarak gördü.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı, İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'nde ilginç görüntüler yansıdı.

CHP'li belediye başkanı başını örtmüş, Kılıçdaroğlu dua ediyor aynı şekilde Meral Akşener de onlara eşlik ediyor. 

Önceki gün basına yansıyan bu fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Kimileri yaklaşan seçimler öncesi dindar seçmene mesaj olarak gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın yaptıracağı caminin temel atma törenindeki görüntüler, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi.

Bugünkü yazısında fotoğrafı değerleniren Hakan, neden bu görüntünün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıldönümü fotoğrafı gördüğünü yazdı:

"Bu olayın doğal karşılanması AK Parti’nin 19 yıllık siyasetinin bir sonucudur"

- BİR: CHP’li bir belediyenin yaptıracağı bir caminin temel atma töreni var.

- İKİ: CHP Genel Başkanı’nın bu törende dua etmesi var.

- ÜÇ: CHP’li Belediye Başkanı’nın dini törende başını örtmesi var.

“E ne var bunda? Gayet de doğal bir şey” diyebilirsiniz.

Haklısınız. Tabii ki gayet doğal bir şey bu...

Zerre kadar yadırganacak bir durum yok ortada.

Ama şunu da kabul edelim lütfen:

Kamu alanında dini sembollerin böyle gürül gürül görünür hale gelmesi ve bu olayın “Ne var bunda? Gayet doğal!” diye karşılanması...

AK Parti’nin 19 yıllık siyasetinin bir sonucudur.

İşte tam da bu nedenle...

Ben bu fotoğrafı, AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıldönümü fotoğrafı olarak değerlendiriyorum.

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