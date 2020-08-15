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Kaybettiği para çöp kamyonundan çıktı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi’nde kaybolan yüklü miktarda para, çöp kamyonundan çıktı.

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Söke’ye bağlı Serçin Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Çetinkaya, kızının nişanı için ayırdığı parayı evinin avlusunda bulunan alana saklamıştı. Kızının nişanı için hazırlıklara başlayan Çetinkaya ailesi, evin bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Yapılan temizlikte farkında olmadan çöpe atılan eşyalarla birlikte, paranın içinde yer aldığı torba da atıldı.

İhtiyacı olduğu anda sakladığı parası aklına gelen Ahmet Çetinkaya, sakladığı yere baktığında torba yerinde yoktu. Kısa süre düşününce yapılan temizlikte çöpe atılabileceği akıllarına geldi. Hemen telefona sarılan Ahmet Çetinkaya Söke Belediyesine ulaştı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den yardım isteyen vatandaşın imdadına Söke Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu.

2 bin 500 TL civarında para

Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner, çöp toplayan ekibi Serçin Mahallesi’ne geri yolladı. Bulunan boş bir arazide çöp kamyonu tamamen boşaltılırken, paranın sahibi Ahmet Çetinkaya ve temizlik işleri ekibi arama çalışması yaptı. İçerisinde 2 bin 500 TL civarında para dolu torba bulundu. Kızının nişan töreni için ayırdığı parasını çöplerin arasından bulan Ahmet Çetinkaya’nın yüreğine su serpildi.

“Parayı saklamıştım, temizlik yaparken sakladığımı unuttum” diyen Ahmet Çetinkaya, “Kızımın nişan telaşesi için ayırdığım 2 Bin 400 Lira param vardı. Temizlik yaparken çöpe atmışız. Temizlik sonrası para lazım oldu. Bir baktım para yok. Eyvah dedim, para gitti. İki gün sonra nişan yapacağım, o para da nişan için lazımdı. İhtiyacımız da var. Telaşa düştük. Belediyeye ulaştık, durumu anlattık. Çöp toplama kamyonu geri döndü. Belediye Başkanından da, Temizlik İşleri Müdüründen de Allah razı olsun. Kamyonu boşalttılar. Paramızı bulduk. Bütün masrafın o paraya bakıyordu. Fakir, gariban insanız biz. Bir telefon ile kamyonu çevirdiler, çok teşekkür ediyorum. Allah’a şükür şimdi rahat bir nefes aldık, kızımın nişanını sorunsuz yapabileceğim” dedi.

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