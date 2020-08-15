Merkel'in 'Yeni gerginlikler yaşanmasın' sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Onu Miçotakis'le görüşün

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni gerginliklerin yaşanmaması yönündeki tavsiyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Onu Miçotakis'le görüşün. Benimle değil. Gerginlik adımları atan kendisi" dediği aktarıldı.

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Milliyet'ten Kıvanç El, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bazı detaylar aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Oruç Reis’in faaliyetlerine ara verilmesi iması üzerine “Görevine devam edecek, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dediği öğrenildi. "Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır" vurgulamasını yapan Erdoğan’ın, Merkel’in yeni gerginlikler yaşanmaması yönündeki tavsiyesi üzerine ise “Onu Miçotakis ile görüşün, benimle değil. Gerginlik adımları atan kendisi” karşılığını verdiği bildirildi.

'Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması' tavsiyesi

Görüşmede Merkel, Erdoğan’a “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması” tavsiyesinde de bulundu. Almanya’nın aracılığı ile Türkiye ve Yunanistan’ın masaya oturmasından sonra tam uzlaşmaya varmak üzereyken Mısır ile yapılan anlaşma nedeniyle masanın dağılmasının kendilerinde de hayal kırıklığı yarattığını aktaran Merkel, Doğu Akdeniz’de yeni gerginliklerin çıkmasının herkesin zararına olacağını söyledi.

Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Benimle değil onu Miçotakis ile görüşün. Gerginlik adımları atan kendisi” dediği öğrenildi. Merkel de Miçotakis ile de görüşeceğini ve 'gerilimin düşürülmesi' yönünde tavsiyede bulunacağını ifade etti. Bu çerçevede Merkel, Erdoğan’ın ardından önceki akşam Miçotakis ile de görüştü.

"Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun değil"

Merkel ile görüşmede Erdoğan’ın, Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, “Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun değil, bizim nezdimizde de zaten yok hükmünde. Meis Adası’nı ana kara olarak değerlendirmelerinin bir anlamı yok” dediği belirtildi.

"Yunanistan’ın provokasyonları durdurulmalı"

Merkel’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına atıf yaparak Oruç Reis’in faaliyetlerine 'kısa süreliğine' ara verilmesi iması üzerine ise Erdoğan “Görevine devam edecek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı provokasyon haberlerini de alıyoruz. Yunanistan’ın provokasyonları durdurulmalı” karşılığı verdiği kaydedildi.

"Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır"

Erdoğan’ın, Merkel’e şu görüşleri aktardığı ifade edildi: Daha önce size de söyledim, açık çağrı da yaptım. Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır. İkili, üçlü anlaşmalar yapılıyor, Akdeniz’e en fazla sınırı olan ülkelerden biriyiz ama görmezden geliniyor. ‘Gelin hep birlikte tüm aktörlerle burada çalışmaları yapalım’ dedik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Masaya gelmeyen biz değiliz. Avrupa Birliği de Yunanistan’a artık bir şey söylemeli, attığı hukuksuz adımlarını desteklemekten vazgeçmeli.