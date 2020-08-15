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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "AĞUSTOSUN tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli." ifadelerine yer verdi.

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