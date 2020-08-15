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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listedeki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğunu açıkladı.

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Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi" denildi.

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