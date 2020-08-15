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Lukaşenko, Putin ile Belarus'taki son gelişmeleri konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptıkları telefon görüşmesinde Belarus'ta yaşanan sorunların yıkıcı güçler tarafından kullanılmaması gerektiğini belirtti.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Minsk'in talebi üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinde Lukaşenko, Putin'e devlet başkanlığı seçimlerinden sonra ülkede yaşanan duruma ilişkin bilgi verdi.

'Yıkıcı güçler' vurgusu

Putin ve Lukaşenko, tüm sorunların yakın zamanda çözüleceğinden emin olduklarını, önemli olan noktanın Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında iki ülke arasında yürütülen karşılıklı çıkara dayalı işbirliğine zarar vermek isteyen yıkıcı güçlerin bu sorunlardan istifade etmemeleri olduğunu vurguladı.

32 Rusya vatandaşının iadesi

Liderler, daha önce Belarus'ta gözaltına alınan 32 Rusya vatandaşının iadesi için ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalardan övgüyle söz etti.

Putin ve Lukaşenko, düzenli temasların farklı düzeylerde devam etmesini kararlaştırırken müttefiklik ilişkilerini iki dost halkın temel çıkarlarına uyacak şekilde pekiştirme niyetinde olduklarını teyit etti.

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