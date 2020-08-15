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Mardin’de 83 bin lirası çalındı hırsızlığı gerçekleştiren yengesi çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde S.E.’nin, kayınbiraderi Y.E.'nin aracından 83 bin 500 bin lira para çalma anı, kamerayla tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız yengenin emniyetteki sorgusu sürerken, çalınan para bulunarak Y.E.’ye teslim edildi.

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Kızıltepe ilçesinde yaşayan Y.E., 10 Ağustos günü aracını M.Y.'ye 139 bin 500 lira karşılığında sattı. Y.E., paranın 56 bin lirasını ağabeyine verirken, 83 bin 500 lirasını da annesinin evine bıraktı. 12 Ağustos günü annesi, babası ve ağabeyi koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alınmasının sonraki gün Y.E., ağabeyi A.E.'nin adına kayıtlı olan araçla kardeşi Ş.E. ve yengesi S.E. ile birlikte hastaneye gitti. Y.E., hastaneye gitmeden önce annesinin evinde bıraktığı 83 bin 500 lira parayı alarak, şoför koltuğunun alt tarafında bıraktı. Hastane ziyaretinin ardından evine dönen Y.E., şoför koltuğunun altında paranın olmadığını fark etti.

Olayın ardından Y.E., polis merkezine başvuruda bulundu. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntüleri inceledi.  Elde edilen tüm görüntüleri inceleyen ekipler, Y.E.'nin evini gören kamera görüntülerinde, yenge S.E.'nin araçtaki parayı çalma anını tespit etti.

Gözaltına alınan S.E., suçunu itiraf edip, çaldığı parayı sakladığı yeri ekiplere bildirdi. Parayı evinin arka bahçe kısmında tuğlaların arasına sakladığını söylemesi üzerine yapılan aramada 83 bin 500 lira para bulundu. Parayı Y.E.ye teslim edilirken, gözaltına alınan S.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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