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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğrafını paylaşmıştı o çaycı şimdi meşhur oldu

İhlas Haber Ajansı

GİRESUN’un Görele ilçesinde faaliyet gösteren bir çay ocağı çalışanı müşterileriyle sosyal mesafeyi korumak amacıyla çayı bir metre uzunluğundaki kepçeyle dağıttığı fotoğrafı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca ilçede meşhur oldu.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek için tahta kepçeyle çay servis ederken fotoğrafını paylaştığı Giresun Göreleli çaycı Mehmet Patan örnek gösterilmekten memnun.

Bu paylaşımın ardından ilçede herkesin ilgi odağı haline gelen çaycı Mehmet Patan, “Bakanımızın bizi örnek göstererek paylaşım yapmasından çok mutlu oldum. Paylaşımın ardından herkes tebrik ve teşekkür etti. Bende buradan bizi bizden daha çok düşünen Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz yine de örnek olsun diye müşterilerimizle sosyal mesafeyi korumak için kepçeyle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar olarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadelerine yer verdi.

Çay ocağı müşterileri ise kepçeyle yapılan hizmetin daha güvenli olduğunu ifade ederek hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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