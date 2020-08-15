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MHP'de olaylı kongre! İlçe başkanı eski il başkanını salondan kovdu

MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, Edirne Merkez İlçe Başkanlığı’nın kongresinde eski İl Başkanı Hakan Özkan’ı salondan kovdu.

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Basın mensupları, parti üyelerinin müdahalesini protesto ederek kongreyi terk etti.

Sözcü'de yer alan habere göre Tokluoğlu, kongreye katılması nedeniyle Özkan'a tepki gösterirken, salondan çıkarılan Özkan, olayın büyümesini engelleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Tokluoğlu'nun Özkan'a tepki gösterdiği sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise bazı MHP üyeleri sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Basın mensupları, parti üyelerinin müdahalesini protesto ederek kongreyi terk etti.

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