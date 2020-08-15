Sağlık Bakanlığı’ndan vaka artış alarmı! Mikrobiyoloji laboratuvarları da test yapacak

Ülke genelinde yeniden artışa geçen Koronavirüs vaka sayılarının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Mikrobiyoloji laboratuvarlarından sonra genetik laboratuvarlarına da test yapma yetkisi verdi.

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Bakanlık, tırmanışa geçen Covid-19 pozitif vakalarını tespit etmek amacıyla, pandeminin ilk dönemlerinde test yapmakla yetkilendirdiği laboratuvarlara, mikrobiyoloji laboratuvarlarından sonra genetik laboratuvarlarını da ekledi. Yeni düzenleme, genelgeyle 81 il valiliğine bildirildi.

Koronavirüs’le mücadele çalışmaları çerçevesinde “yeni normal yaşam tarzına” geçişle beraber alınan sağlık önlemlerinde gevşeme nedeniyle Türkiye genelinde son dönemde vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi Sağlık Bakanlığı’nın test yapma uygulamasını değiştirmesine neden oldu.

Yeni test uygulaması

Pandeminin ilk başladığı süreçte, Koronavirüs şüphesi yaşanan hastalarda tanı konulmasını sağlayan PCR testleri, devlet hastanelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirildiği özel laboratuvarlarda yapılıyordu. Ancak, ‘Yeni Normalleşme’ dönemine geçişle beraber özellikle son bir ayda vaka sayılarında azalma beklenmesine karşın ciddi artışlar yaşanması Sağlık Bakanlığı’nın yeni test uygulamasına geçmesine neden oldu.

Mikrobiyoloji laboratuarlarına test yetkisi

T24’ün edindiği bilgiye göre, vaka sayılarının günlük bin sayısını geçmesi ve düşme eğiliminde olmaması sonrasında Sağlık Bakanlığı, bakanlığa başvurup yetki almaları halinde mikrobiyoloji laboratuarlarına da Covid-19 tanı testi yapma yetkisi getirdi. Bu düzenleme ağustos başında il valiliklerine bildirildi.

Buna karşın, alınan yeni kararla mikrobiyoloji laboratuvarlarına verilen yetki sonrasında test yapılma ve sonuç tespit etme hızının yeterli olmaması nedeniyle bakanlık, dün (cuma) PCR testi yapılmasını yaygınlaştırdı.

81 il valiliğine gönderilen özel genelge

Sağlık Bakanlığı’nca dün 81 il valiliğine gönderilen özel genelgeyle, il sağlık müdürlüklerini bilgilendirdi. Buna göre, kentlerde faaliyet gösteren genetik laboratuvarları da bakanlıktan yetki almak ve veri tabanına kayıtlı olmak koşuluyla PCR testleri yapabilecek.

Her iki laboratuvar türüne yönelik başlatılan yeni uygulamada, ülke genelindeki artan Covid-19 tanısı alan hastaların tespitinin daha hızlı ve kolay yapılmasının amaçlandığı ifade edildi.