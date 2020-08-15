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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Ağustos Cumartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 15 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 67 bin 214 yeni test yapıldı, 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısına ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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