AK Partili Ünal'dan bomba Biden sözleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD merkezli bazı fonların Türkiye'de etkili olamadıklarını ifade ederek Biden'ın sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu söyledi. Biden'ın açıklamalarında CHP'yi işaret ettiğini ileri süren Ünal, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sınandığını ifade etti.

Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözlerini değerlendirdi.

İşte Ünal'ın o sözleri;

"Şimdi her şeyden önce Biden'ın bu açıklaması bir itiraf niteliğinde. ABD'nin kendi içinde uzunca bir süredir Türkiye'ye dönük ve yaptırım zorlamalarını hatta Central of American Progress'in raporu yayınlandı, Biden'a demokratlara yakın bir düşünce kuruluşudur, Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının isimleri vardı. Fonlanmalarına rağmen yeterince etkiyi oluşturmadıkları, Körfez'de fonlanan medya kuruluşlarının daha etkili olduğuna dair...

Biden'ın bu açıklamasıyla bu ve diğer etkileri yanyana koyduğunuzda Türkiye'ye yönelik hangi oyunların oynandığı, içeride birilerinin Türkiye'nin bağımsızlık düşüncelerini karikatürize etmek için kullandıkları dili de açığa çıkaran bir durum Biden'ın itirafı.

"İçerideki muhalefeti destekleyen sözler"

İçeride muhalefete söyledikleri sözler, muhalefetin nasıl desteklendiği, neden desteklenmesi gerektiği... Orada 'Kürt halkı' ifadesinden tabi ki bizim anladığımız Kürt halkı değil. Biden'ın kastettiğin, PYD, PYG, PKK ve içeride de Kürt siyaseti olarak nitelendirdiği aslında HDP siyaset.

Muhalefet olarak nitelendirdiği de, İstanbul'a vurgu yapması da CHP'ye dönük bir dil. Bu bir itiraf niteliğinde ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hangi sınamalardan geçtiğini göstermesi açısından da önemli bir itiraf olarak önümüzde duruyor.

"Tek bir ABD'yi konuşmuyoruz"

Amerika'yı değerlendirirken tek bir Amerika'dan konuşmuyoruz. Trump, Suriye'den çıkmak istediğinde ve Türkiye ve Ortadoğu ile ilgili açıklamaların ABD içinde hangi merkezler tarafından başka projeler, politikalar çerçevesinde engellendiğini biliyoruz. ABD'yi konuştuğumuzda tek bir ABD'yi konuşmuyoruz. ABD içinde bazı merkezlerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarını ve bunun içerisine uzunca bir süredir ABD'den istediğimiz, iade edilmesi gereken FETÖ elebaşının nasıl korunduğunu da eklediğinizde, ABD içinde belli merkezlerin Türkiye'ye dönük hangi düşünceleri beslediğini, hangi projeleri desteklediğini de ortaya koyuyor tabi."