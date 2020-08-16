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Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

ŞANLIURFA Viranşehir’de bir tıp merkezinde görev yapan 46 yaşındaki doktor Abdurahman Demir, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Son günlerde koronavirüs vakalarıyla sıkça gündeme gelen Şanlıurfa'da bir doktor Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Viranşehir ilçesindeki bir tıp merkezinde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Doktor Abdurrahman Demir, bir süredir Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi görüyordu.

Viranşehir'de çok seviliyordu

Görev yaptığı Viranşehir ilçesinde çok sevilen doktorun ölümü ilçeyi yasa boğdu. Sosyal medyada birçok kişi doktor Demir'in yardımsever ve görevine bağlılığıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

Meslektaşlarından tepki

Cenazesi memleketi olan Adana’ya gönderilmek üzere morg servisinden alınması sırasında İl Sağlık Müdürlüğünden hiçbir yönetici veya temsilcinin bulunmaması meslektaşlarının tepkisine neden oldu.

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