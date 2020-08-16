Hindistan koronavirüs aşısını buldu! Başbakan duyurdu: Seri üretime hazırız

HİNDİSTAN koronavirüs aşısıyla ilgili bombayı patlattı. Hindistan Başbakanı Narenda Modi ülkesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının seri üretimine geçmeye hazır olduğunu söyledi.

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Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Hindistan Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada, bilim insanları onay verdiği takdirde Covid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Delhi şehrinde konuşan Modi, "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" derken, aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Modi, Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını söyleyerek 1.3 milyar nüfuslu ülkede her vatandaşın dijital sağlık kimliği olacağını ifade etti.

Hindistan Başbakanı ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen ekonomiye de 1.46 trilyon Amerikan Doları destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.