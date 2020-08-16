Önce Juventus şimdi Manchester city! Lyon yarı finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon, Manchester City takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleye damga vuran olay, Sterling'in boş kaleye karşı topu ağlarla buluşturamaması oldu. Fransız ekibi, yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Şampiyonlar Ligi tek maç eleme usulüyle oynanan karşılaşmada Manchester City ile Olympique Lyon kozlarını paylaştı. Portekiz'de tarafsız sahada oynanan maçın 24. dakikasında Manchester City ağlarını sarsan Maxwel Cornet, Lyon'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Manchester City beraberlik için yoğun çaba sarf etse de Lyon kalecisi Pau Lopez'i geçmeyi başaramayınca ilk yarı Lyon'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Pep Guardiola'nın öğrencileri, aradıkları golü 69'da Kevin de Bruyne ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Ancak 75. dakikada oyuna giren Moussa Dembele maçın hikayesini değiştiren adam oldu. Dakikalar 79'u gösterdiğinde City savunmasını hazırlıksız yakalayan Dembele, Ederson'u mağlup ederek skoru 2-1 yaptı.

İkinci golü ağlarında gören Manchester City beraberlik için bastırırken, 86. dakikada Raheem Sterling'in boş kaleye topu atamadığı pozisyon sonrasında büyük bir şok yaşandı. Bu pozisyondan bir dakika sonra Moussa Dembele'nin attığı ikinci gol Lyon'u 3-1'lik üstünlüğe taşırken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fransız ekibi yarı finale yükseldi.