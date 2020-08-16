Duygu Delen'in öldüğü gün ne oldu? Erkek arkadaşı: Duygu'ya birkaç kez vurdum
GAZİANTEP'te erkek arkadaşının 4. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in sevgilisi Mehmet Kaplan ifadesinde “Tartıştık, birkaç kez vurdum” dedi.
Gaziantep’te perşembe günü Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın (20) yaşadığı Batıkent Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklanan Mehmet Kaplan’ın Emniyet’te verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan soruşturmada gizlilik kararı alındığı iddia edildi. Sosyal medyada gizliliğin kaldırılması için kampanya başlatıldı.
Mehmet Kaplan’ın ifadesinde şunları söyledi: “Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık."
"Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim."
"Duygu, ‘Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim.”