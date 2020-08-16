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ABD Başkanı Trump'ın hastaneye kaldırılan kardeşi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert S. Trump, cuma günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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ABD medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aydan bu yana sağlık durumu kötüleşen 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti. Cuma akşamı Başkan Trump, New York'taki Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini hastanede ziyaret etmiş, "Zor günler geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. ​Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.

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