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Muğla'da feci olay! Boğulduğu sahilin fotoğrafını 4 saat önce paylaşmış

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Melike Kaya (21), akıntıya kapılarak boğuldu. Kaya'nın ölmeden 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabında paylaştığı görüldü.

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Muğla'da denize giren Melike Kaya ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 arkadaşı akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden arkadaşlar bir süre suda batıp çıkmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine cankurtaranlar Kaya'nın 2 arkadaşını kıyıya çıkarttı.

Sudaki çırpınışları kesilen Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

4 saat önce paylaşmış

Öte yandan, Melike Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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