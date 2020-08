Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Muharrem İnce, sosyal medyadan İngilizce ve Türkçe paylaşım yaptı, Biden'ı da etiketledi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

İnce'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

As Atatürk said: INDEPENDENCE is our character! Changing the Turkish government is the responsibility of the Turkish nation, not yours! @JoeBiden



