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Muharrem İnce'den Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye hakkındaki skandal sözleri sonrası ABD Başkan Adayı Biden'a tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Muharrem İnce, sosyal medyadan İngilizce ve Türkçe paylaşım yaptı, Biden'ı da etiketledi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı. 

İnce'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

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