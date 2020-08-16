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Cenk Laleci'den açıklama: 2 futbolcumuz Fenerbahçe'ye...

PTT 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü, Gentian Selmani ve Murat Elkatmış'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini belirtti.

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TRT Spor'da yayınlanan programa konuk olan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Gentian Selmani ve Murat Elkatmış ile ilgili özel açıklamalar yaptı.

Laleci, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İzmir ekibinin oyuncuları ile ilgili, "Selmani ve Murat Elkatmış, Fenerbahçe'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

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