Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AKDENİZ 'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 03:40'ta 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.Abone ol
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.40'ta Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 16.08.2020, 03:40:29 TSİ
Enlem : 34.3476 N
Boylam : 25.8968 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/d7QrMsmRNq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi