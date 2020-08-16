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Sultangazi'de drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el kondu

SULTANGAZİ'de kavşakta drift yapan sürücü M.E., gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay el konuldu.

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Sultangazi'de Gazi - Cebeci Yolu'ndaki kavşakta drift yapan M.E., trafiği tehlikeye düşürdü. 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede plakasını belirledikleri otomobilin sürücü M.E.'yi gözaltına aldı.

M.E.'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 6 bin 273 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu.

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