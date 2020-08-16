Muharrem İnce, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ı ıskartaya çıkardı!

Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatmasıyla ilgili flaş iddia. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül ya da Ali Babacan izimleri vardı. İnce bu hamlesiyle iki ismin önünü kesti..."

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CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı açıklanan ancak daha sonra "Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını açıklayan Muharrem İnce'nin hamlesinin arkasında ne yatıyor? İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu nasıl bağladı. İşte Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın iddiası...

"Herkesin söylediği bir şey var. Diyorlar ki... “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak iki isim var: Abdullah Gül ya da Ali Babacan...”

Size bir şey söyleyeyim mi? Muharrem İnce’nin harekete geçmesiyle birlikte... Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ya da Ali Babacan isimlerini gündeme getirmesi imkânsız hale gelmiştir.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmayı başarır mı başaramaz mı, bilmem. Ama bildiğim bir şey var: Muharrem İnce, harekete geçerek... Şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır.

Artık Kemal Kılıçdaroğlu, şunun bal gibi farkında ki... Abdullah Gül’ün ya da Ali Babacan’ın adaylığını gündeme getirdiği anda... Kendi tabanının önünde “Muharrem İnce” diye bir seçenek olacaktır.

İster birinci tur söz konusu olsun, ister ikinci tur söz konusu olsun... Muharrem İnce bir seçenek olarak orada dururken... Hiçbir CHP’li, Abdullah Gül’e ya da Ali Babacan’a oy vermez. Bunu herkes bilir. Kemal Kılıçdaroğlu da bilir, CHP yönetimi de...