Ömer Özkan nereli yaşı kaç Ömer Özkan'ın karısı kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 üniversiteye rektör atandı. Özlenen Özkan ise Akdeniz Üniversitesi'ne atanadı. Bu haberin ardından Özlenen Özkan'ın biyografisi merak edildi. Peki kimdir Özlenen Özkan aslen nereli eşi Ömer Özkan ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Özlenen Özkan çok ünlü bir ismin eşi...

Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin içinde yer almıştı. Ekibin liderliğini de Özlenen Özkan'ın eşi Prof. Dr. Ömer Özkan yapmıştı.

Akdeniz Üniversite rektörlüğüne atanan Özlenen Özkan eşi Ömer Özkan'ın Türkiye ilk kez kadavradan rahim nakli gerçekleştirdiği ekipte de yer almıştı.

Özlenen Özkan kimdir Eşi Ömer Özkan nereli?

Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz, çift kol ve rahim nakliyle dünyanın tanıdığı ünlü bir cerrah olan Prof. Dr. Ömer Özkan'la evli.

Özlenen Özkan, eşi Ömer Özkan'ın önce hocası, sonra eşi olduğunu söylüyor. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, ilk tanıştıkları günden bu yana idolü olduğunu söylemekten geri durmuyor. 1995-2001 yılları arasında Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahisi, Sağlık Bilimleri Temel Alanları hakkında araştırmalar yaptı.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Özkan, 2010 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevine devam ediyor.

Şimdiye kadar onlarca eser yayınlayan ve birçok projenin sahibi olan Özlenen Özkan, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev aldı.