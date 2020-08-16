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Pep Guardiola şanssızlığa bağladı: Skor dışında her şeyi yaptık

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Manchester City teknik direktörü Guardiola, yarı final şanssızlığı yaşadıklarını söyledi. Bir gün şanssızlığı kıracaklarını ifade eden Guardiola, skor dışında her şeyi yaptıklarını söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City, Lyon'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Pep Guardiola, City'nin başında yarı final göremedi.

Deneyimli teknik adam, yenilginin ardından şöyle konuştu:

"Neyse ne. Bir gün yarı final şanssızlığımızı kıracağız. İkinci yarı iyiydik, daha iyi olduğumuzu hissettim, ama bu seviyede mükemmel olmalısın ve biz bunu yapamadık. Skor dışında her şeyi yaptık. Şimdi tatile çıkıyoruz ve kısa sürede geri döneceğiz. Bir gün bunu kıracağız."

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