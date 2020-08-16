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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! Biz hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili son dakika flaş açıklamalar. Selçuk, "Bir Bakan olarak değil, bir “öğretmen” olarak yazıyorum, lütfen okuyun" dedi ve okullarının açılmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklamalar. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Bakan Selçuk, "Bir Bakan olarak değil, bir 'öğretmen' olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun." dedi ve şöyle devam etti:

Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, “Öretmenim!” deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da...

Uzaktan eğitime hazırız ve en iyisini yapacağız

Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım.

Teneffüste oynananacak temassız oyunlar bile hazır

Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor.

Sizsiz başaramayız, lütfen maske takın

“Okulları birlikte açacağız.” derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.

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