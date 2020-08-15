21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Detaylar belli oldu
Koronavirüs vakalarındaki artış nedeni ile okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı duyruldu. Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Hürriyet eğitim yazarı Nuran Çakmakçı okulların açılışına yönelik son bilgileri köşesine taşıdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos 2020 tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Hürriyet eğitim yazarı Nuran Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son hazırlıklarını köşesinde yazdı. İşte 21 Eylül sonrası eğitimin nasıl olacağına ilişkin tüm detaylar...
İlk önce minikler başlayacak
Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.
Üç hafta sonra sınav adayları
Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.
İki gün okul üç gün uzaktan
Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.