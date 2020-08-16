Salda Gölü'ne 'şifa olsun' diye çukur açtılar! Ziyaretçi yağıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda’ya geliyor.