Salda Gölü'ne 'şifa olsun' diye çukur açtılar! Ziyaretçi yağıyor
Dünyaca ünlü Salda Gölü, yerli-yabancı turist akınına uğruyor. Salda Gölü sahilindeki çamurun cilde iyi geldiği iddiası üzerine, turistler göl kenarında çukurlar açıp kendilerini içine gömdü, kimileri de çamuru vücutlarına sürüp öyle gezdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran’da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda’ya geliyor.
Salda Gölü’nü 1 Haziran’dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü’nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine ‘Beyaz adalar’ bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı.
Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Turistler, çukur kazmamaları konusunda uyarılırken, çamurun cilde faydasıyla ilgili yanlış bilgilendirme giderilmeye çalışılıyor.
Bazı turistler ise çamurun şifalı olduğu iddiasına inanıp, yüzlerine gözlerine, vücutlarına Salda Gölü'nün çamurunu sürüp ortalıkta öylece dolaşıyor.