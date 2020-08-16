İzmir'de bu genç kızı gören çığlık atıp ambulansı arıyor!
17 yaşındaki Azra Karabıyık'ı gören herkes hemen ambulansı ya da polisi arıyor. Bunun sebebi de hayli ilginç.
İZMİR'de 17 yaşındaki Azra Karabıyık, 14 yaşından bu yana makyajla ilgileniyor. Son dönemde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen Şeyda Karabıyık, makyajlarını da buna uygun yapmaya başladı. O kadar gerçekçi makyajlar yapıyor ki onu gören dayak yediğini sanıyor.
Malzemelerin birçoğunu kendisi yapan Karabıyık, yakınlarını kandırmaktan da geri kalmıyor. Gerçekçi yaptığı makyajlarla yakınlarının karşısına çıkan Azra Karabıyık, kendisini o şekilde görenlerin bazen ambulansı aradığını bazen de çığlık attığını dile getirdi.
"Beğenen de oluyor, eleştiren de"
Kendini geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirten Azra Karabıyık şöyle konuştu: “14 yaşından beri makyajla ilgileniyorum ve farkındalık amacıyla şiddet konulu makyajlar yapıyorum. Kendime ağır gelen şeyler olduğunda bunu makyaja döküyorum. Bu makyajlar benim için bir tedavi gibi ve beni rahatlatıyor."
"İnsanlardan iyi tepkiler alıyorum ama kötü eleştiriler de oluyor. Şiddet konusunu makyaja yansıttığım için eleştirenler de çıkıyor ama şiddet her yerde var. Birçok insan şiddete karşı susuyor. Ben de sesimi makyaj yaparak duyuruyorum.”