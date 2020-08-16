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Fenerbahçe Visca'da kararlı: O yıldız gözden çıkartıldı

Medipol Başakşehir'de Edin Visca için nabız yoklayan Fenerbahçe, transferde ısrarcı. Sarı-lacivertli takımın, ücret+takası teklifinde bulunacağı belirtildi. Takasta kullanılacak ismin Miha Zajc olduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu Edin Visca'yı bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2011 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyiyor. İstanbul temsilcisinde toplam 347 maça çıkan Visca, 100 gol atarken 98 de asist yaptı.

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