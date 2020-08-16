Zonguldak'ta zorlu mücadele! Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
ZONGULDAK'ta ulaşımı olmayan koyda 8 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin mücadelesiyle mahsur kalanlar, 12 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kilimli ilçesinde, Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı. Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı.
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Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. 8 kişi yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.
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Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Olaydan yansıyanlar böyle oldu:
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