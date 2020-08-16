30 yıl aradan sonra bir ilk! Şampiyonlar Ligi'nde 3 ülke saf dışı kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde 30 yıl aradan sonra ilk kez İngiliz, İtalyan veya İspanyol takımı yer almadı. Yarı finalde yapılacak, Olympique Lyon – Bayern Münih ve Leipzig – PSG karşılaşmaları finalin adını belirleyecek.

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Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek final müsabakaları tamamlandı ve yarı finale 2 Alman 2 Fransız kulübünün çıkması bir çok yeni istatistiğin ortaya çıkmasına yol açtı.

Çeyrek final maçlarında Bayern Münih Barcelona’yı, Olympique Lyon Manchester City’i, Leipzig Atletico Madrid’i ve PSG Atalanta’yı eleyerek yarı finalist oldu. Bu sonuçların ardından ise 1990-91 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde herhangi bir İngiliz, İtalyan veya İspanyol takımın olmaması dikkat çekti.

Yarı finalde ise eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Olympique Lyon – Bayern Münih

Leipzig – PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos’ta yapılacak.