Max Gradel resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor, 32 yaşındaki futbolcu Max Gradel'i transfer ettiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından dikkat çeken 'Hoşgeldin' paylaşımı yapıldı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

Öte yandan Fildişi Sahilli futbolcu Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki sporcumuz 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Kulüpten yapılan paylaşım şöyle oldu: