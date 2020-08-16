BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  DÜNYA

70 milyonda bir ihtimal gerçekleşti! 3 kez düşük yaptı ardından dördüz doğurdu

ÇİN'de bir kadın, 70 milyonda bir gerçekleşen hamilelikle iki çift tek yumurta ikizi doğurdu. Aklınıza tüp bebek gelmesin normal döllenme...

Abone ol

Çin'de 3 düşükten sonra dördüz bebek doğuran 31 yaşındaki anne Gao’nun bebeklerin sağlıklı olduğunu ve annenin tüp bebek tedavisi olmadığını açıkladı.

Hubey bölgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki kız tek yumurta ikizi dünyaya getiren Gao, daha önceki üç hamileliğinde düşük yaşamıştı.

Doktorlar, iki çift tek yumurta ikizine aynı anda hamile kalmanın ve dördüzleri sağlıklı dünyaya getirmenin son derece nadir bir durum olduğunu belirterek bu olasılığın 70 milyonda bir olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! Biz hazırız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan hadsiz Biden'a tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bu sonucu bekliyorduk' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a manidar cevap! En son 15 Temmuz'dan biliyoruz
Mardin'de cinnet getiren baba evini kan gölüne çevirdi
Aşure günü 2020 ne zaman aşure tarifleri nasıl yapılır?
30 yıl aradan sonra bir ilk! Şampiyonlar Ligi'nde 3 ülke saf dışı kaldı
1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2020 nereden bakılır?
Korona testi pozitif çıkmıştı! Çubuk Belediye Başkanı'ndan haber var
Yorumlar