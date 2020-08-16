AKS sonuç 2020 ne zaman açıklanacak MEB açıklanma tarihi

AKS sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 yılında 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. ASK sınav sonuçları geç 15 (on beş) iş günü içinde MEB sonuç sayfasından açıklanacak.

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AKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Adaylık Kaldırma Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. 2020 yılında AKS 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların kaç gün içerisinde yayımlanacağını duyurdu. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte AKS sonuç tarihi…

AKS sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 yılında 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz’da yapıldı.