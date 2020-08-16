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Gaziantep’te 1 günde 2 bin 259 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP’te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı belirlenen 2 bin 259 kişiye idari para cezası kesildi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde denetim yapıldığı belirtildi.

Dün yapılan denetimlerde de kentte, sosyal mesafe ve maske kullanım kuralını ihlal eden 2 bin 259 kişi belirlendi.

Tedbirlere aykırı hareket eden bu kişilere, polis ekiplerince koronavirüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin tedbirlere uyulup, uyulmadığına yönelik 426 iş yerinde yaptığı kontrolde ise olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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