BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  SPOR

Lionel Messi için flaş iddia: İngiliz ekibi ne gerekiyorsa ödemeye razı

İngiliz basını, Barcelona'da zor günler geçiren Lionel Messi için Manchester City'nin harekete geçtiğini aktardı. Finansal anlamda sıkıntı yaşayan Barcelona yönetiminin, Messi'nin gönderilmesine sıcak bakabileceği belirtildi.

Abone ol

Mirror'da yer alan habere göre; Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Katalan ekibiyle yol ayrımına girebileceği konuşulan Arjantinli yıldız için Manchester City, transfer için ne gerekiyorsa ödemeye razı.

Bir süredir kulüple arasında çeşitli sorunlar bulunan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir senaryoda Manchester City, 33 yaşındaki süper yıldızı kaçırmak istemiyor.

Sözleşmedeki o madde: 700 milyon Euro'ya serbest kalır

Lionel Messi'nin sözleşmesinde 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunurken finansal anlamda sıkıntılar yaşayan Barcelona, oyuncunun uygun bir ücret karşılığında gönderilmesine sıcak bakabilir.
Bu sezon Barcelona formasıyla 44 resmi maça çıkan Messi, 31 gol kaydederken 25 de asiste imza attı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! Biz hazırız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan hadsiz Biden'a tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bu sonucu bekliyorduk' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Mbaye Diagne antremanlardaki performansıyla Fatih Terim'i mest etti
Fenerbahçe'de golcü avı! Vedat'ın yerine 3 isim öne çıktı
Celal Sarıgül kimdir yaşı kaç Masterchef Celal instagram'dan duyurdu
AKS sonuç 2020 ne zaman açıklanacak MEB açıklanma tarihi
Emin Akbaşoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2020 nereden bakılır?
Yorumlar 1 yorum