Lionel Messi için flaş iddia: İngiliz ekibi ne gerekiyorsa ödemeye razı

İngiliz basını, Barcelona'da zor günler geçiren Lionel Messi için Manchester City'nin harekete geçtiğini aktardı. Finansal anlamda sıkıntı yaşayan Barcelona yönetiminin, Messi'nin gönderilmesine sıcak bakabileceği belirtildi.

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Mirror'da yer alan habere göre; Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Katalan ekibiyle yol ayrımına girebileceği konuşulan Arjantinli yıldız için Manchester City, transfer için ne gerekiyorsa ödemeye razı.

Bir süredir kulüple arasında çeşitli sorunlar bulunan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir senaryoda Manchester City, 33 yaşındaki süper yıldızı kaçırmak istemiyor.

Sözleşmedeki o madde: 700 milyon Euro'ya serbest kalır

Lionel Messi'nin sözleşmesinde 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunurken finansal anlamda sıkıntılar yaşayan Barcelona, oyuncunun uygun bir ücret karşılığında gönderilmesine sıcak bakabilir.

Bu sezon Barcelona formasıyla 44 resmi maça çıkan Messi, 31 gol kaydederken 25 de asiste imza attı.