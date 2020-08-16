BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  YEREL

Bursa'da yürüyüş yapmak için evden çıktı ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da sabah yürüyüşü için evden çıkan Ulaş Çelik (30), parkta ölü bulundu. Cansız beden karşısında yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan vücudunda darp ve kesik izi rastlanmayan Çelik'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu’nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğü öğrenildi. Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi.

Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 65 yaş üstü vatandaşlara 14 ilde sokağa çıkma yasağı geldi! İşte o şehirler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! Biz hazırız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan hadsiz Biden'a tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bu sonucu bekliyorduk' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Büşra Uygur kimdir nereli Masterchef Büşra yaşı ve gerçek mesleği ne?
Lionel Messi için flaş iddia: İngiliz ekibi ne gerekiyorsa ödemeye razı
Mbaye Diagne antremanlardaki performansıyla Fatih Terim'i mest etti
Fenerbahçe'de golcü avı! Vedat'ın yerine 3 isim öne çıktı
Celal Sarıgül kimdir yaşı kaç Masterchef Celal instagram'dan duyurdu
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Yorumlar