Büşra Uygur kimdir nereli Masterchef Büşra yaşı ve gerçek mesleği ne?

Masterchef 2020'nin an kadrosuna girmek için kıyasıya yarışan ve ilginç tavırları ile adından söz ettiren isimlerden biri de Büşra Uygur oldu. Yarışma boyunca sürekli talihsizlikler yaşayan ve istediği tabağı bir türlü jüriye sunamayan Büşra Uygur 25 yaşında ve Çevre Mühendisliği mezunu.

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Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mutfak beceresini göstermeye çalışan isimlerden biri de 25 yaşındaki Büşra Uygur oldu. Yarışmanın başından beri neredeyse her bölümde talihsizlik ve mutfak kazası yaşayan Büşra Uygur bir türlü hayalindeki tabağı şeflerin önüne koyamadı. Yarışma da sık sık ağlayan Büşra Uygur Çevre Mühendisliği bölümünden mezun, yemek yapmak en büyük tutkusu.

MasterChef Büşra ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Büşra Uygur, ilk 16’ya girmek isteyen yarışmacılar arasında bulunuyor. Yaşadığı talihsizlikler ile gündeme gelen yarışmacının hayatı merak ediliyor. 25 yaşında olan yarışmacı çevre mühendisliği mezunu. İşte Büşra Uygur ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF BÜŞRA UYGUR KİMDİR?

Büşra Uygur 25 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çevre mühendisi olan Uygur ilk turda ezmeli kebap yemeğini yapmıştı ve iki evet alarak üçlü düelloya katılmıştı. Erdoğan Cem ve Hasan Aktaş’la rakip olan Büşra Uygur’un hıngal mantısı beğeni kazanmış, yarışmacı final turuna kaldı.

Büşra Uygur kariyerine iç güvenlik uzmanı olarak devam ediyor.