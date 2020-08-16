65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelen iller! 14 il var tam liste
TÜRKİYE'de artan koronavirüs vakaları üzerine 65 yaş üstü için sokak yasağı geri döndü. Düğün ve cenaze gibi toplu organizasyonlar ile AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi.
TÜRKİYE genelinde koronavirüs vaka sayılarının yükselmeye başlamasıyla birlikte bir çok ilin valilikleri 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamalar getirmeye başladı. Son olarak 2 ilde daha valilikler 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Kısıtlamaya giden il sayısı 14'e çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. Hangi şehirde ne yasağı geldi. İşte gelen yasaklar ve yasak gelen şehirler...
MANİSA : Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.
SİVAS
Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.
KIRIKKALE
Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.