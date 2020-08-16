Düğün davetiyesi dağıtmak isterken ölen Elif Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da Kutay Ecevit (26) ve Elif Meltem Narman (32) düğün davetiyesi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirip öldü. Genç kadın bugün gözyaşları içerisinde Antalya'da toprağa verildi.

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Nikah törenleri için 14 Ağustos akşamı davetiye dağıtırken İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri, dün Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri helallik alındıktan sonra memleketlerine uğurlandı.

Kutay Ecevit ile iki yıldır birlikte olan ve aynı gayrimenkul şirketinde çalışan Elif Meltem Narman'ın cenazesi, ailesi tarafından Antalya'ya getirildi.

Uncalı Mezarlığı'ndaki morga konulan Narman'ın cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Narman, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kutay Ecevit'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Amasya Merzifon'a götürülmüştü.