Mauritius’ta çevre felaketi ikiye katlandı! Karaya oturan tanker bölündü

JAPONYA'ya ait petrol tankerinin Mauritius Adaları’nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmıştı. O gemi tankerinin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü. Mauritius hükümetinin olayla ilgili tazminat talep edeceği açıklandı.

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Hint Okyanusu'ndaki Mauritius'ta, Japonya'ya ait petrol tankerinin delinmesiyle masmavi deniz kapkara bir hal almış, insanlar kendi çabalarıyla koca okyanustan petrolü temizlemeye çalışmıştı.

Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker bu kez ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu. Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceği vurgulandı.