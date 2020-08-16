BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan açıklama: Pozitif çıkan iki futbolcumuzun son testi negatif

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray camiasına sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun son testinin negatif geldiği paylaşıldı.

Abone ol

Galatasaray, daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Klinik şikayeti bulunmadığı belirtilen futbolcuların izolasyon sürecinin devam edeceği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle oldu:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta adı ürküten 'Şeytan Şehri Kayalıkları' güzelliğiyle büyülüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama! Biz hazırız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan hadsiz Biden'a tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bu sonucu bekliyorduk' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den dikkat çeken Akdeniz Kalkanı Harekâtı mesajı! Son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Masterchef Ebru Has kimdir yaşı kaç Masterchef Ebru nereli?
Mauritius’ta çevre felaketi ikiye katlandı! Karaya oturan tanker bölündü
Gaziantep’te 1 günde 2 bin 259 kişiye 'koronavirüs' cezası
Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl ne zaman olmuş?
Yorumlar