Galatasaray'dan açıklama: Pozitif çıkan iki futbolcumuzun son testi negatif
Galatasaray camiasına sevindirici haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun son testinin negatif geldiği paylaşıldı.Abone ol
Galatasaray, daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Klinik şikayeti bulunmadığı belirtilen futbolcuların izolasyon sürecinin devam edeceği aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle oldu:
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/jx4NxYVAC5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2020
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