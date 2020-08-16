MSB'den dikkat çeken Akdeniz Kalkanı Harekâtı mesajı! Son durumu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Kemal Reis fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barboros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi..Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılana açıklamada ''Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir'' denildi.