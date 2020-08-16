Bodrum'da yine su borusu patladı! 36 saat su verilemeyecek

Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında patlama meydana geldi. İlçede, patlama nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisinin yaşanacağı bildirildi..

Abone ol

Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu.

İsale hattında çeşitli yerlerinde, 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak isale hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boru, dün saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. İsale hattında daha önce yaşanan patlamalarda olduğu gibi tonlarca içme suyu boşa aktı.

Dere gibi akan sular İzmir-Bodrum karayoluna inerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Patlama nedeniyle yolun bir kısmı da çöktü. Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken, gerekli bakım onarım çalışmaları nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi.