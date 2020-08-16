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25 mm Kara Topu yerli geliştirilecek! Savunma Sanayi Başkanı Demir müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 mm Kara Topu geliştirilmesi için Başkanlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandığı bilgisini paylaştı.

Paylaşımda projeyle 25 mm Kara Topu'nun yurt içi imkanlarla geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Demir, "İhracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm Kara Topu'nu, herhangi bir yurt dışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkanlarla geliştireceğiz. Ayrıca çok sayıda ülkenin kullandığı ve bu yönüyle ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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