BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de iki gelin adayının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, tedavi süreci ve izolasyon nedeniyle gelin adaylarının haftaya yapılacak kendi düğünlerine katılamayacağını bildirdi.

Abone ol

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İki gelin adayının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi düğünlerine katılamayacaklar"

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
İlk kez Nagehan Alçı paylaştı! İşte Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
Galatasaray'dan sürpriz Muslera kararı! Ligin ilk yarısı lisans çıkartılmayabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta sıcak temas: Badou Ndiaye'de sona gelindi
Bakan Murat Kurum'dan '17 Ağustos' mesajı depremin yıl dönümü
25 mm Kara Topu yerli geliştirilecek! Savunma Sanayi Başkanı Demir müjdeyi duyurdu
Bitlis’te minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de anne ile kızına yaya geçidinde halk otobüsü çarptı
ALES puan hesaplama kolay formül nasıl yapılır 2020
Yorumlar