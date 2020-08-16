BIST 1.084
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 460,11
HABER /  YEREL

Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

TOKAT’ta minibüsün kapısından düşerek altında kalan 8 yaşındaki Mehmet Emin Genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Abone ol

Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde seyir halindeki minibüsün arka kapısının açılması sonucu 8 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Genç yere düştü.

Aracın arka tekerinin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Biden'in sözlerine sert tepki
MİT'ten flaş operasyon! Kırmızı Liste'deki Murat Kalko adlı üst düzey PKK'lı öldürüldü
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti! Bu kez Yavuz gemisi için
İlk kez Nagehan Alçı paylaştı! İşte Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan İstanbul depremi açıklaması: 7.5 büyüklüğünde deprem geliyor
Yaklaşan grip mevsimi öncesi Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarılar
ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta tamir etmek isterken canından oldu
Son dakika Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK'lı terörist gözaltına alındı
Balıkesir'de feci kaza! Otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı
Kayseri'de 21 yaşında metrelerce yüksekten düşerek can verdi
Bakan Gül Duygu Delen'in babasıyla telefonda görüştü! Bu işin peşini bırakmayan
Masterchef Ebru Has kimdir yaşı kaç Masterchef Ebru nereli?
Yorumlar