Tokat'ta feci olay! Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

TOKAT’ta minibüsün kapısından düşerek altında kalan 8 yaşındaki Mehmet Emin Genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.Abone ol
Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde seyir halindeki minibüsün arka kapısının açılması sonucu 8 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Genç yere düştü.
Aracın arka tekerinin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İnceleme başlatıldı
Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.