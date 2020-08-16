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Uşak'ta tamir etmek isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı

UŞAK'ta arıza yapan tankeri kontrol etmek isteyen Mustafa Gök (52), ecele yakalandı. Talihsiz adam, bakmak için altına girdiği tankerin bilinmeyen nedenle hareket etmesi sonucu ezilerek can verdi.

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Kaza, Uşak merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 EU 997 plakalı tanker sürücüsü Mustafa Gök, aracında arıza meydana gelmesiyle aracını müsait bir yerde durdurdu.

Tankerdeki arızayı kontrol etmek maksadıyla aracın altına giren Mustafa Gök, henüz belli olmayan bir sebepten tankerin hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Gök’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gök’ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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