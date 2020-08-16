Adana'da evladın yaptığına bak! Reddedilen oğul evini yaktı

"Elinde bıçakla kimse bırakmayacağını söyledi"

Apartman sakinleri ise Mashar K.’nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, “Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık” dedi.